Noah Sadaoui Kecewa Dewa United Dibantai Arema FC

JawaPos.com - Dewa United Banten FC harus menerima kenyataan pahit setelah menelan kekalahan telak 0-4 dari Arema FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Hasil ini menjadi kekalahan perdana Banten Warriors setelah melewati enam pertandingan awal tanpa kekalahan.

Winger Dewa United Noah Sadaoui tidak bisa menyembunyikan kekecewaan setelah kalah dengan skor mencolok.

Pemain asal Maroko tersebut menilai hasil pertandingan sudah cukup menggambarkan performa timnya sepanjang laga.

"Seperti yang disampaikan pelatih, skor akhir sudah menjelaskan segalanya. Tentu kami sangat-sangat kecewa dengan hasil ini, karena kami tahu betul kapasitas dan potensi yang dimiliki tim ini," ujar Noah Sadaoui seusai pertandingan.

Kekalahan tersebut terasa semakin menyakitkan karena Dewa United sebelumnya mampu menjaga konsistensi permainan pada awal musim.

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Catatan positif itu akhirnya terhenti setelah Arema FC tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.

Noah Sadaoui dan rekan-rekan diharapkan mampu memperbaiki performa pada pertandingan selanjutnya.