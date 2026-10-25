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Andre Rizal Hanafi
Senin, 26 Oktober 2026 | 06.46 WIB

Jelang Derby Jatim, Bernardo Tavares Ungkap Ancaman Madura United untuk Persebaya

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares bertekad bangkit usai kalah dari PSM Makassar. (Dok. I.League) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares bertekad bangkit usai kalah dari PSM Makassar. (Dok. I.League)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menghadapi ujian penting saat menjamu Madura United pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (26/10) malam, Persebaya bertekad bangkit setelah menelan kekalahan dari PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya.

Persebaya harus mengakui keunggulan PSM dengan skor 0-1.

Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Bernardo Tavares sebelum menghadapi Madura United yang dinilainya memiliki kualitas lebih baik dibandingkan musim lalu.

Pertemuan kedua tim kali ini juga mengingatkan Tavares pada pengalaman pahit Persebaya musim lalu.

Ketika itu, Persebaya harus menelan kekalahan di kandang sendiri saat menghadapi Madura United pada April.

Pelatih asal Portugal tersebut mengaku masih mengingat bagaimana lawannya mampu memaksimalkan peluang untuk mencetak gol.

"Jika ingat musim lalu pertandingan terakhir kami kalah di kandang saat melawan Madura, pada bulan April. Saat itu, mereka mendapatkan dua peluang dan mencetak dua gol," kata Bernardo Tavares.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Persebaya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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