Arema FC Hajar Dewa United 4-0, Osmar Loss Soroti Efektivitas dan Kesalahan Tim

JawaPos.com - Rekor tak terkalahkan Dewa United Banten FC akhirnya terhenti pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27. Bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10), Banten Warriors harus pulang dengan kekalahan telak 0-4.

Hasil ini menjadi pukulan bagi Dewa United yang sebelumnya mampu menjaga konsistensi permainan. Empat gol Arema FC masing-masing dicetak Careca melalui brace pada menit ke-30 dan 52, Oluwasegun Samuel Otusanya pada menit ke-65, serta Julian Guevara pada menit 90+4.

Kekalahan tersebut membuat Dewa United gagal mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka. Meski demikian, tim asuhan Osmar Loss masih berada di peringkat kedua klasemen sementara BRI Super League 2026/27 dengan koleksi 14 poin.

Pelatih Dewa United, Osmar Loss, tidak menutupi kekecewaannya setelah timnya kalah dengan skor cukup mencolok. Ia mengakui Arema FC mampu memanfaatkan peluang dengan lebih baik sepanjang pertandingan.

"Selamat untuk Arema atas kemenangan ini. Mengenai skor 4-0, tidak banyak yang perlu dikatakan karena hasil pertandingan sudah menjelaskan semuanya," ujar Osmar Loss dalam konferensi pers seusai laga.

Menurut pelatih asal Brasil tersebut, Dewa United sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup baik. Para pemain mampu menjalankan rencana permainan dan sempat menguasai jalannya laga sebelum Arema FC membuka keunggulan.

Namun, kegagalan memaksimalkan peluang menjadi salah satu faktor yang membuat Dewa United kesulitan mengimbangi tuan rumah. Sebaliknya, Arema FC tampil lebih efektif dan mampu memanfaatkan celah di pertahanan lawan.