Angga Saputra Bidik Clean Sheet saat Madura United Tantang Persebaya di Derby Suramadu

Kiper Madura United Angga Saputra targetkan clean sheet saat lawan Persebaya Surabaya di Stadion GBT, Senin (26/10) malam. (Madura United)
JawaPos.com - Madura United FC membawa kepercayaan diri tinggi menjelang lawatan ke markas Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Super League 2026/27.
Kiper Angga Saputra menegaskan kesiapan timnya untuk menghadapi tantangan berat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10) malam.
Persiapan yang berjalan baik menjadi modal penting bagi Laskar Sape Kerrab untuk menghadapi laga bertajuk Derby Suramadu tersebut.
Meski bermain di kandang lawan, Madura United berharap mampu memberikan perlawanan dan membawa pulang poin.
Angga menyampaikan bahwa tim pelatih telah menyiapkan strategi untuk menghadapi Persebaya.
Pelatih Jose Gomes bersama jajaran stafnya juga akan memberikan perhatian khusus kepada sejumlah pemain Persebaya yang dinilai berpotensi merepotkan pertahanan Madura United.
"Persiapan tim sangat baik. Bahkan pemain Persebaya yang akan diwaspadai akan segera disampaikan sama coach," ucap Angga dalam konferensi pers, Minggu (25/10).
Kiper berusia 33 tahun tersebut juga memiliki modal kepercayaan diri setelah membantu Madura United meraih kemenangan atas Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya.
Sejumlah penyelamatan penting dilakukan Angga untuk menjaga gawang Madura United tetap aman hingga pertandingan berakhir.
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