Oscar Bruzon Tak Gentar Hadapi PSM Makassar, Bhayangkara FC Bidik Tiga Poin di Kandang

JawaPos.com – Bhayangkara FC membidik kemenangan saat menjamu PSM Makassar pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (26/10).

Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon menegaskan timnya siap berjuang untuk mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Bermodal catatan positif dalam enam pertandingan awal tanpa kekalahan, The Guardians ingin melanjutkan tren tersebut sekaligus memburu kemenangan beruntun pertama musim ini.

Namun, pelatih asal Spanyol itu menyadari pertandingan nanti tidak akan berjalan mudah.

PSM datang ke Bandar Lampung dengan membawa modal dua kemenangan beruntun.

Selain itu, tim berjuluk Juku Eja tersebut dinilai memiliki organisasi permainan yang solid dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai.

Bruzon secara khusus menyoroti kemampuan PSM dalam melakukan transisi cepat serta memperebutkan bola kedua.