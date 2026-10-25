Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Firza Andika Tegaskan Kesiapan The Guardian

Firza Andika memastikan Bhayangkara FC siap tempur demi meraih tiga poin saat menjamu PSM Makassar. (Istimewa)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC membidik kemenangan saat menjamu PSM Makassar pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.
Bek Bhayangkara FC, Firza Andika, memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap untuk menghadapi pertandingan yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (26/10) malam.
di hadapan pendukung sendiri, The Guardian of Saburai bertekad menang lawan PSM Makassar.
Kemenangan atas PSM juga menjadi kesempatan bagi Bhayangkara FC untuk mencatatkan dua kemenangan beruntun pertama mereka musim ini.
Firza menegaskan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik.
Dia berharap kerja keras yang dilakukan selama latihan bisa berbuah hasil maksimal ketika menghadapi Juku Eja.
Baca Juga:Prediksi Skor AZ Alkmaar vs FC Twente di Eredivisie: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Tuan Rumah
"Dari pemain sudah siap 100 persen untuk pertandingan besok malam dan kita berharap akan mendapatkan tiga poin," ujar Firza dalam konferensi pers menjelang pertandingan.
Keyakinan tersebut tidak lepas dari hasil yang diraih Bhayangkara FC dalam beberapa pertandingan terakhir.
Tim besutan Oscar Bruzon belum terkalahkan dalam enam laga awal BRI Super League musim ini, dengan catatan dua kemenangan dan empat hasil imbang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022