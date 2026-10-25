Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Firza Andika Tegaskan Kesiapan The Guardian

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC membidik kemenangan saat menjamu PSM Makassar pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Bek Bhayangkara FC, Firza Andika, memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap untuk menghadapi pertandingan yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (26/10) malam.

di hadapan pendukung sendiri, The Guardian of Saburai bertekad menang lawan PSM Makassar.

Kemenangan atas PSM juga menjadi kesempatan bagi Bhayangkara FC untuk mencatatkan dua kemenangan beruntun pertama mereka musim ini.

Firza menegaskan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik.

Dia berharap kerja keras yang dilakukan selama latihan bisa berbuah hasil maksimal ketika menghadapi Juku Eja.

"Dari pemain sudah siap 100 persen untuk pertandingan besok malam dan kita berharap akan mendapatkan tiga poin," ujar Firza dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Keyakinan tersebut tidak lepas dari hasil yang diraih Bhayangkara FC dalam beberapa pertandingan terakhir.