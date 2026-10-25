Jamu PSM Makassar, Bhayangkara FC Punya Misi Penting di Pekan Ketujuh BRI Super League

Pelatih Bhayangkara FC, Oscar Bruzon. (Istimewa)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC mengincar kemenangan saat menjamu PSM Makassar pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.
Meski bermain di kandang sendiri, pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai kekuatan tim tamu yang tengah menunjukkan performa menjanjikan.
Pertandingan Bhayangkara FC melawan PSM Makassar akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (26/10).
Laga ini menjadi kesempatan bagi The Guardians of Saburai untuk melanjutkan tren positif setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0 pada pekan keenam.
Kemenangan tersebut juga menjadi modal penting bagi Bhayangkara FC untuk kembali mengamankan tiga poin di hadapan pendukungnya sendiri.
Oscar Bruzon menyebut pertandingan melawan PSM memiliki arti penting bagi timnya.
Dia ingin Bhayangkara FC memanfaatkan momentum yang ada untuk meraih dua kemenangan kandang secara beruntun, sesuatu yang belum pernah mereka capai sebelumnya.
"Kami akan menghadapi sebuah momentum yang kami coba untuk membangun kesempatan untuk meraih kemenangan back to back yang belum pernah kami raih," kata Oscar Bruzon, Minggu (25/10).
Pelatih asal Spanyol itu juga berusaha menjaga suasana positif di dalam tim.
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