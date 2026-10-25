Persik Kediri Tak Gentar Hadapi Persija, Marcos Reina Waspadai Serangan Balik Macan Kemayoran

JawaPos.com – Persik Kediri menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam.

Persija Jakarta tentu mengincar kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Macan Kemayoran ingin mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara sekaligus melanjutkan tren positif pada kompetisi musim ini.

Di sisi lain, Persik Kediri datang dengan tekad memberikan perlawanan. Meski harus menghadapi tim dengan materi pemain berkualitas di setiap lini, pelatih Persik, Marcos Reina, menegaskan anak asuhnya tidak gentar.

Pelatih asal Spanyol tersebut menilai Persija memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan. Namun, ia memastikan kondisi fisik para pemain Persik cukup baik untuk menjalani pertandingan penting ini.

"Persija Jakarta tim yang kuat di semua lini. Kualitas individu mereka juga bagus. Tapi saya tegaskan pemain Persik Kediri dalam kondisi fit untuk pertandingan besok," kata Marcos Reina.

Persik memang harus menjalani jadwal pertandingan yang cukup padat. Jarak antarlaga yang berdekatan membuat waktu persiapan tidak terlalu panjang. Meski demikian, tim pelatih sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kebugaran pemain, termasuk melalui program pemulihan.

Marcos Reina memastikan kondisi tersebut tidak akan mengubah pendekatan permainan Persik. Kiko Carneiro dan rekan-rekannya tetap diminta menjalankan pola permainan yang selama ini sudah diterapkan.

"Kami menjalani beberapa pertandingan dalam jarak berdekatan. Tapi kami sudah lakukan recovery baik. Persiapan menghadapi Persija Jakarta juga sangat minim. Namun kami akan main dengan style yang selama ini sudah berjalan baik," ujarnya.