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Andre Rizal Hanafi
Senin, 26 Oktober 2026 | 05.47 WIB

Prediksi Persebaya vs Madura United: Jose Gomes Tegaskan Laskar Sape Kerrab Tak Takut

Pelatih Madura United, Jose Gomes, bersiap hadapi Persik Kediri di Derbi Jawa Timur, (I.League) - Image

Pelatih Madura United, Jose Gomes, bersiap hadapi Persik Kediri di Derbi Jawa Timur, (I.League)

JawaPos.com – Madura United bertekad membawa pulang poin saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Super League 2026/27. Kedua tim akan bertemu pada pekan ketujuh di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10) malam, dalam laga yang dikenal sebagai Derby Suramadu.

Madura United datang dengan modal cukup baik setelah melewati dua pertandingan terakhir tanpa kekalahan. Laskar Sape Kerrab berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 1-0 sebelum bermain imbang 3-3 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Hasil tersebut menjadi tambahan motivasi bagi tim asuhan Jose Gomes untuk melanjutkan tren positif. Meski demikian, pelatih asal Portugal itu menyadari pertandingan melawan Persebaya tidak akan berjalan mudah.

Menurut Gomes, Persebaya memiliki kualitas pemain dan jajaran pelatih yang patut diperhitungkan. Selain itu, dukungan suporter tuan rumah juga menjadi faktor yang bisa menambah tekanan bagi Madura United.

Namun, Gomes menilai ada hal lain yang membuat pertandingan ini semakin menantang. Persebaya diperkirakan tampil dengan motivasi tinggi setelah gagal meraih kemenangan dalam dua laga terakhir.

Bajul Ijo sebelumnya menelan kekalahan 0-1 dari PSM Makassar. Setelah itu, mereka kembali kehilangan poin ketika ditahan imbang PSS Sleman dengan skor 2-2 di hadapan pendukung sendiri.

Situasi tersebut membuat Persebaya berpeluang tampil lebih agresif demi kembali ke jalur kemenangan. Gomes pun meminta anak asuhnya mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.

"Pertandingan besok, laga big match. Kami sudah persiapan untuk datang ke sana. Karena, kami tahu, Persebaya tim kuat, tim yang bisa bawa juara. Ini kesulitan buat kami besok," ujar Gomes dalam konferensi pers daring, Minggu (25/10).

Kendati menyadari beratnya tantangan, Madura United tidak datang ke Surabaya hanya untuk bertahan. Mereka tetap memiliki target untuk mendapatkan poin dari markas Persebaya.

Editor: Estu Suryowati
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