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Antara
Senin, 26 Oktober 2026 | 01.03 WIB

Arema FC Libas Dewa United Empat Gol tanpa Balas

Pesepak bola Arema FC Careca merayakan gol. (Arema FC/Antara)

 

JawaPos.com - Arema FC meraih tiga poin di kandang setelah menumbangkan Dewa United empat gol tanpa balas pada lanjutan pertandingan pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (25/10).

Dilansir dari Antara, Careca mencetak brace atau dua gol. Sedangkan, Samuel Otusanya dan Juliam Guevara masing-masing mencetak satu gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah.

Kedua tim menampilkan permainan terbuka sejak babak pertama dimulai, yang juga dibarengi dengan soliditas di lini pertahanan sehingga kedua tim sanggup mengantisipasi setiap ancaman yang datang.

Memasuki pertengahan babak pertama, Arema FC yang mengincar tiga poin menunjukkan pressing ketat kepada setiap pemain Dewa United yang menguasai bola. 

Upaya tersebut mampu menghambat transisi cepat dari bertahan ke menyerang yang dijalankan oleh Dewa United.

Arema FC kemudian mencetak gol pada menit ke-29 melalui sepakan placing yang dilepaskan Careca setelah memaksimalkan umpan dari Gabriel Silva.

Pada babak kedua, intensitas permainan dari Arema FC semakin meningkat.

Para pemain dari tim berjuluk Singo Edan ini sanggup mendapatkan sejumlah peluang menambah gol.

Arema FC menggandakan keunggulan menjadi 2-0, setelah gol tandukan yang dilepaskan Careca membobol gawang Dewa United pada menit ke-52 meski sempat ditepis Sonny Stevens.

Penyerang Arema FC Samuel Otusanya mencetak gol pada menit ke-65 usai memaksimalkan umpan silang yang dilepaskan Marcos Vinicius.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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