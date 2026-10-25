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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 26 Oktober 2026 | 00.56 WIB

Duel Madura United vs Persebaya Surabaya, Jose Gomes: Kami Tidak Takut!

Jose Gomes menegaskan Madura United membidik poin saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam Derbi Suramadu di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10). (Madura United)&nbsp; - Image

Jose Gomes menegaskan Madura United membidik poin saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam Derbi Suramadu di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10). (Madura United)&nbsp;

JawaPos.com - Jose Gomes menegaskan Madura United tidak takut menghadapi Persebaya Surabaya dalam Derbi Suramadu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10) malam, dengan target membawa pulang poin.

Pertandingan pekan ketujuh Super League 2026/2027 itu mempertemukan tim tamu yang belum kalah dalam dua laga terakhir dengan tuan rumah yang ingin bangkit.

Pernyataan pelatih asal Portugal tersebut menambah panas persaingan menjelang duel dua tim Jawa Timur itu.

Madura United datang membawa kepercayaan diri setelah menahan Bhayangkara Presisi Lampung FC 3-3 dan menundukkan Persib Bandung 1-0.

Sebaliknya, Persebaya Surabaya membutuhkan kemenangan untuk merespons dua pertandingan terakhir yang berakhir mengecewakan.

Green Force ditahan PSS Sleman 2-2 di kandang sebelum menyerah 0-1 saat menghadapi PSM Makassar.

Perbedaan hasil tersebut menjadi latar menarik bagi pertemuan di Surabaya, tetapi tidak membuat Gomes merasa timnya lebih unggul.

Dia justru melihat keinginan tuan rumah untuk bangkit sebagai tantangan tambahan yang harus diantisipasi sejak persiapan.

Mengapa Jose Gomes Tetap Menilai Persebaya Surabaya Berbahaya?

Jose Gomes menilai Persebaya Surabaya merupakan lawan berat karena memiliki kualitas pemain, jajaran pelatih, serta dukungan suporter.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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