Kantongi Kekuatan Madura United, Tavares Ingin Pemain Persebaya Surabaya Lepas dari Tekanan!

Bernardo Tavares ingin pemain Persebaya Surabaya tampil nyaman dan berani saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, 26 Oktober 2026. (Persebaya)
JawaPos.com - Bernardo Tavares ingin pemain Persebaya Surabaya tampil nyaman setelah memetakan kekuatan Madura United menjelang duel pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10), pukul 19.00 WIB.
Berbekal analisis enam pertandingan lawan, pelatih tersebut menekankan keberanian mengambil risiko agar tekanan tidak membatasi permainan Green Force saat memburu hasil maksimal di kandang.
Persiapan menghadapi Madura United tidak hanya menyangkut cara meredam serangan atau menjaga penguasaan bola.
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Tavares juga menaruh perhatian pada suasana hati pemain, terutama ketika peluang yang tercipta belum selalu menghasilkan gol.
Baginya, pemain membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan tanpa terus dibayangi ketakutan melakukan kesalahan.
Pesan itu menjadi bagian penting persiapan Persebaya Surabaya menghadapi lawan yang dinilainya memiliki kemampuan lengkap.
Tavares menyoroti dua kekuatan Madura United, yakni transisi cepat dan kemampuan menguasai bola.
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Penilaian tersebut diperoleh setelah dia mempelajari enam pertandingan calon lawan, sehingga persiapan Green Force memiliki dasar pengamatan yang jelas.
"Saya sudah menganalisis 6 pertandingan mereka. Madura bisa mengeksplorasi transisi cepat, tetapi juga bagus dalam penguasaan bola,” ujar Bernardo Tavares, Minggu (25/10).
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