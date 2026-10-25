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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 26 Oktober 2026 | 00.19 WIB

Sinyal Rotasi Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Buka Kesempatan Semua Pemain Lawan Madura United!

Bernardo Tavares membuka kesempatan bagi seluruh pemain Persebaya Surabaya yang siap tampil menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026). (Persebaya) - Image

Bernardo Tavares membuka kesempatan bagi seluruh pemain Persebaya Surabaya yang siap tampil menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026). (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi beberapa pemain cedera menjelang laga melawan Madura United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Bernardo Tavares membuka kesempatan bagi seluruh pemain yang siap tampil, dengan mempertimbangkan latihan terakhir, kebutuhan rotasi, serta rekomendasi departemen medis dalam menentukan pilihan skuad.

Situasi tersebut membuat persiapan Green Force tidak hanya berkutat pada strategi menghadapi lawan di lapangan.

Tavares juga harus menakar kondisi pemain setelah timnya menjalani pertandingan pada 18 dan 22 Oktober, disertai perjalanan panjang yang menambah kebutuhan pemulihan.

Di tengah keterbatasan itu, pelatih Persebaya Surabaya tersebut memberikan pesan terbuka kepada seluruh anggota tim.

Kesempatan bermain tetap tersedia, tetapi kesiapan dan penampilan dalam latihan menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan diambil untuk pertandingan menghadapi Madura United.

Siapa yang Berpeluang Membela Persebaya Surabaya?

Bernardo Tavares menegaskan seluruh pemain yang siap memiliki kesempatan untuk diturunkan menghadapi Madura United.

Namun, keputusan mengenai siapa yang akan bermain masih menunggu hasil latihan terakhir Persebaya Surabaya menjelang pertandingan pekan ketujuh tersebut.

"Semua pemain yang siap, besok bisa bermain dan semuanya punya kesempatan. Kita akan melihat hasil latihan terakhir,” jelas Bernardo Tavares, Minggu (25/10/2026).

Editor: Edi Yulianto
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