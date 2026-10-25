Bernardo Tavares Pasang Badan! Alex Martins Gagal Penalti, Persebaya Surabaya Baru Raih 9 Poin

JawaPos.com - Bernardo Tavares mengambil tanggung jawab atas kegagalan penalti Alex Martins dan hasil Persebaya Surabaya yang baru mengoleksi sembilan poin dari enam laga Super League 2026/2027.

Menjelang duel melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10) pukul 19.00 WIB, dia meminta tekanan diarahkan kepada pelatih agar kepercayaan diri pemain tetap terjaga.

Sikap tersebut disampaikan Tavares ketika Green Force membutuhkan perbaikan hasil pada pekan ketujuh.

Dari enam pertandingan sebelumnya, Persebaya Surabaya mencatat dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan.

Kegagalan penalti Alex Martins saat menghadapi PSM Makassar menjadi salah satu sorotan dalam situasi tersebut.

Namun, Tavares menempatkan keputusan mengenai eksekutor sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai pelatih.

Mengapa Tavares Membela Alex Martins? Bernardo Tavares menegaskan penunjukan Alex Martins sebagai pengambil penalti merupakan keputusan pelatih.

Karena itu, dia meminta kegagalan eksekusi tersebut tidak dibebankan kepada pemain ketika hasil pertandingan mengecewakan.