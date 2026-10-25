Bernardo Tavares Waspadai Ledakan Gali Freitas! Persebaya Surabaya Pantang Sepelekan Madura United

JawaPos.com - Bernardo Tavares mewaspadai penampilan Gali Freitas ketika Persebaya Surabaya menjamu Madura United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10), pukul 19.00 WIB.
Pelatih Green Force itu menuntut konsentrasi sepanjang 90 menit demi mengamankan tiga poin menghadapi lawan yang dinilainya memiliki skuad lebih baik dibandingkan musim sebelumnya.
Pertemuan ini menghadirkan tantangan tersendiri karena Gali datang dengan status pemain pinjaman dari Persebaya Surabaya.
Tavares memperkirakan pemain tersebut membawa keinginan besar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya ketika menghadapi klub pemiliknya.
Namun, perhatian pelatih asal Portugal itu tidak berhenti pada satu nama.
Madura United secara keseluruhan dinilainya memiliki kualitas yang perlu dihadapi dengan permainan agresif, intensitas tinggi, dan kewaspadaan sejak awal pertandingan.
Tavares menilai Madura United menjalani musim yang bagus dengan komposisi pemain yang meningkat dibandingkan musim sebelumnya.
Penilaian tersebut menjadi alasan bagi Persebaya Surabaya untuk mempersiapkan pertandingan tanpa menganggap status tuan rumah sebagai jaminan kemenangan.
"Besok kita akan bermain dengan tim yang bagus. Madura United menjalani musim yang bagus dan memiliki skuad yang jauh lebih baik dari musim sebelumnya," ungkap Bernardo Tavares.
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