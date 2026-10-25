Tandang ke GBT Surabaya, Madura Yakin Tumbanngkan Persebaya

JawaPos.com - Madura United membidik tiga poin saat menghadapi Persebaya Surabaya.

Laga pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/10) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Madura United Jose Manuel Gomes da Silva atau Ze Gomes mengatakan Persebaya memiliki komposisi pemain yang mampu bersaing memperebutkan gelar juara sehingga pertandingan tersebut menjadi tantangan bagi timnya.

"Kami akan melakukan apa yang biasa kami lakukan dan berusaha membawa pulang tiga poin," kata Ze Gomes dalam konferensi pers prapertandingan secara daring yang dipantau di Surabaya, Minggu.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan Madura United akan berupaya menerapkan strategi yang telah disiapkan untuk menghadapi tuan rumah demi meraih hasil maksimal.

Ia juga menanggapi produktivitas penyerang Madura United Dimitar Mitkov yang telah mencetak lima gol dan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak sementara di kompetisi tersebut.

Menurut Ze Gomes, catatan gol Mitkov merupakan hasil kerja sama seluruh pemain dan penerapan pola permainan tim, bukan semata-mata kontribusi individu.