Prediksi Skor PSMS Medan vs PSIS Semarang: Cadenazzi Bisa Jadi Ancaman Serius bagi Tuan Rumah!

JawaPos.com - PSMS Medan akan menjamu PSIS Semarang pada pekan ketujuh Championship 2026/2027 Grup A.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Ayam Kinantan untuk kembali meraih kemenangan sekaligus mempertahankan posisinya di papan atas klasemen.

Duel PSMS Medan vs PSIS Semarang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Minggu (25/10) pukul 19.00 WIB. Kedua tim diperkirakan tampil dengan motivasi tinggi karena hanya terpaut satu poin dalam klasemen sementara.

PSMS saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 11 poin dari enam pertandingan. Sementara itu, PSIS berada di posisi keempat dengan raihan 10 poin.

Selisih yang tipis membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua kesebelasan. Kemenangan akan membantu PSMS menjaga posisinya di papan atas, sedangkan tambahan tiga poin bisa membawa PSIS mendekati atau bahkan menyalip rivalnya tersebut, bergantung pada hasil dan selisih gol.

PSMS memiliki modal bermain di kandang sendiri. Dukungan suporter diharapkan mampu menambah kepercayaan diri para pemain untuk mengamankan poin penuh. Namun, mereka tetap harus memperbaiki sejumlah kekurangan yang terlihat pada pertandingan sebelumnya.

Pada laga terakhir, PSMS gagal meraih kemenangan saat menghadapi Semen Padang. Gol Ari Maring pada menit-menit akhir membuat Ayam Kinantan kehilangan kesempatan untuk membawa pulang hasil maksimal.

Hasil tersebut menjadi pengingat bahwa konsentrasi hingga peluit akhir sangat dibutuhkan. Menghadapi PSIS, PSMS tidak boleh mengulangi kesalahan serupa, terutama ketika pertandingan memasuki fase krusial.