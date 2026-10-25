Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.08 WIB

Prediksi Skor PSMS Medan vs PSIS Semarang: Cadenazzi Bisa Jadi Ancaman Serius bagi Tuan Rumah!

PSMS Medan gagal menang setelah kebobolan pada menit akhir kontra Semen Padang. Eko Purdjianto soroti konsentrasi pemain jelang laga PSIS. (Dok. Antara) - Image

PSMS Medan gagal menang setelah kebobolan pada menit akhir kontra Semen Padang. Eko Purdjianto soroti konsentrasi pemain jelang laga PSIS. (Dok. Antara)

JawaPos.com - PSMS Medan akan menjamu PSIS Semarang pada pekan ketujuh Championship 2026/2027 Grup A.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Ayam Kinantan untuk kembali meraih kemenangan sekaligus mempertahankan posisinya di papan atas klasemen.

Duel PSMS Medan vs PSIS Semarang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Minggu (25/10) pukul 19.00 WIB. Kedua tim diperkirakan tampil dengan motivasi tinggi karena hanya terpaut satu poin dalam klasemen sementara.

PSMS saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 11 poin dari enam pertandingan. Sementara itu, PSIS berada di posisi keempat dengan raihan 10 poin.

Selisih yang tipis membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua kesebelasan. Kemenangan akan membantu PSMS menjaga posisinya di papan atas, sedangkan tambahan tiga poin bisa membawa PSIS mendekati atau bahkan menyalip rivalnya tersebut, bergantung pada hasil dan selisih gol.

PSMS memiliki modal bermain di kandang sendiri. Dukungan suporter diharapkan mampu menambah kepercayaan diri para pemain untuk mengamankan poin penuh. Namun, mereka tetap harus memperbaiki sejumlah kekurangan yang terlihat pada pertandingan sebelumnya.

Pada laga terakhir, PSMS gagal meraih kemenangan saat menghadapi Semen Padang. Gol Ari Maring pada menit-menit akhir membuat Ayam Kinantan kehilangan kesempatan untuk membawa pulang hasil maksimal.

Hasil tersebut menjadi pengingat bahwa konsentrasi hingga peluit akhir sangat dibutuhkan. Menghadapi PSIS, PSMS tidak boleh mengulangi kesalahan serupa, terutama ketika pertandingan memasuki fase krusial.

Di sisi lain, PSIS Semarang datang dengan peluang untuk memberikan kejutan. Mahesa Jenar memiliki motivasi besar untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim penghuni papan atas.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.31 WIB

Prediksi Skor Como vs Sassuolo Liga Italia: Nico Paz Jadi Andalan, Sassuolo Hadapi Ujian Berat - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Como vs Sassuolo Liga Italia: Nico Paz Jadi Andalan, Sassuolo Hadapi Ujian Berat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.10 WIB

Prediksi Skor Chelsea vs Tottenham Malam Ini: Xabi Alonso Incar 3 Poin, De Zerbi Siapkan Perlawanan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Chelsea vs Tottenham Malam Ini: Xabi Alonso Incar 3 Poin, De Zerbi Siapkan Perlawanan

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.02 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore