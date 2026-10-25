2 Clean Sheet Jadi Modal Angga Saputra! Madura United Bidik Poin di Markas Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Angga Saputra membidik clean sheet saat Madura United menantang Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10/2026) malam, demi membawa pulang poin dalam Derby Suramadu.

Kiper berusia 33 tahun itu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah membantu timnya mengalahkan juara bertahan Persib Bandung 1-0 pada lanjutan Super League 2026/2027.

Kemenangan tersebut memberikan bekal penting bagi Angga sebelum menghadapi tantangan berikutnya di Surabaya.

Dia bukan hanya menikmati hasil positif tim, tetapi juga membawa catatan dua pertandingan tanpa kebobolan sepanjang musim ini.

Meski demikian, Angga memahami duel melawan Persebaya Surabaya membutuhkan persiapan tersendiri.

Penampilan bagus menghadapi Persib Bandung menjadi sumber motivasi, sementara perhatian kini diarahkan sepenuhnya kepada pertandingan di kandang Green Force.

Bagaimana Persiapan Madura United Menghadapi Derby Suramadu? Angga Saputra menyebut persiapan Madura United berjalan sangat baik menjelang lawatan ke Stadion Gelora Bung Tomo.

Penilaian itu disampaikannya dalam konferensi pers pada Minggu (25/10/2026), sehari sebelum pertandingan melawan Persebaya Surabaya.