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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.48 WIB

PR Besar Andre Caldas! Arkhan Fikri Ungkap Masalah Kerja Sama Arema FC

Arkhan Fikri menyoroti kerja sama Arema FC dan berharap pendekatan Andre Caldas membawa perubahan saat menghadapi Dewa United. (Arema) - Image

Arkhan Fikri menyoroti kerja sama Arema FC dan berharap pendekatan Andre Caldas membawa perubahan saat menghadapi Dewa United. (Arema)

JawaPos.com – Arema FC menghadapi pekerjaan besar untuk membenahi kerja sama tim menjelang duel melawan Dewa United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10/2026) sore.

Gelandang Arema FC, Arkhan Fikri, menyoroti persoalan permainan kolektif setelah timnya melewati lima pertandingan tanpa kemenangan. Ia juga menyampaikan harapan terhadap pendekatan pelatih interim Andre Caldas yang kini memimpin persiapan tim.

Bagi Arkhan, evaluasi Arema FC tidak cukup hanya berfokus pada hasil pertandingan. Kebiasaan yang dibangun selama latihan juga perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi penampilan tim di lapangan.

Pergantian pelatih menjadi kesempatan bagi Arema FC untuk memperbaiki persoalan tersebut, meski waktu persiapan relatif singkat. Pertandingan melawan Dewa United pun menjadi ujian awal bagi pemahaman pemain terhadap arahan Andre Caldas sekaligus kesempatan menunjukkan perubahan kepada Aremania.

Arkhan Fikri Soroti Kerja Sama Arema FC

Arema FC belum mampu menjaga momentum setelah membuka Super League 2026/2027 dengan kemenangan. Dalam lima pertandingan berikutnya, Singo Edan mencatat tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Catatan tersebut memperlihatkan kesulitan Arema FC untuk kembali meraih kemenangan. Bagi Arkhan, persoalannya berkaitan dengan kerja sama antarpemain yang belum berjalan sesuai harapan, bukan sekadar kehilangan poin dalam persaingan kompetisi.

Gelandang Timnas Indonesia itu menyoroti pentingnya latihan yang membiasakan pemain bermain secara kolektif. Menurutnya, aspek yang kurang ditekankan selama persiapan berpotensi terbawa ketika tim menjalani pertandingan resmi.

"Ya, karena menurut saya memang seharusnya kita dilatih dan kita bawa buat main teamwork, buat main kerja sama," tutur pemain Timnas Indonesia itu.

“Tapi karena di latihan kita tidak ditekankan buat itu, jadi itu bisa kebawa buat di pertandingan.”

Pernyataan tersebut menempatkan proses latihan sebagai salah satu bagian penting dalam evaluasi Arema FC setelah lima laga tanpa kemenangan.

Editor: Hendra
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