Tak Ada Bulan Madu di Arema FC! Andre Caldas Cuma Punya 1,5 Hari untuk Hadapi Dewa United

JawaPos.com — Andre Caldas hanya memiliki sekitar satu setengah hari untuk mempersiapkan Arema FC menghadapi Dewa United Banten FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10/2026) sore.

Pelatih interim asal Brasil itu langsung dituntut menghentikan lima pertandingan tanpa kemenangan saat menghadapi tim yang belum terkalahkan pada enam laga awal Super League 2026/2027.

Tidak ada masa adaptasi yang longgar bagi Caldas untuk memulai pekerjaannya bersama Arema FC dalam situasi tersebut.

Pertandingan pekan ketujuh ini langsung menjadi ujian untuk mengembalikan stabilitas tim setelah kekalahan telak 1-5 dari Persija Jakarta pada pekan sebelumnya.

Mengapa Andre Caldas Langsung Menghadapi Tekanan Besar? Andre Caldas memulai tugas sebagai pelatih interim setelah manajemen Arema FC mengakhiri kerja sama dengan Marcos Santos.

Keputusan tersebut diambil menyusul kekalahan dari Persija Jakarta, hasil yang menambah berat situasi tim di tengah penantian panjang untuk kembali meraih kemenangan.

Pergantian pelatih berlangsung ketika Arema FC belum mampu keluar dari periode sulit dalam lima pertandingan terakhir.

Karena itu, laga melawan Dewa United bukan sekadar pertandingan berikutnya, melainkan kesempatan untuk mulai memutus rangkaian hasil yang mengecewakan.

Namun, harapan terhadap perubahan langsung berhadapan dengan keterbatasan waktu yang dimiliki pelatih pengganti.