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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 25 Oktober 2026 | 13.19 WIB

Alarm Bahaya Tavares! Madura United Bidik Ulang Kemenangan Tipis di Kandang Persebaya Surabaya

Madura United membidik kemenangan atas Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026), setelah menang 2-1 dalam lawatan musim lalu. (Madura United) - Image

Madura United membidik kemenangan atas Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026), setelah menang 2-1 dalam lawatan musim lalu. (Madura United)

JawaPos.com — Madura United membidik kemenangan atas Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10) malam, dengan modal keberhasilan menang 2-1 pada musim lalu yang menjadi peringatan bagi Bernardo Tavares.

Duel pekan ketujuh Super League 2026/2027 itu juga mempertemukan dua tim dengan hasil berbeda dalam dua pertandingan terakhir.

Laskar Sape Kerrab datang membawa pengalaman meruntuhkan dominasi tuan rumah di hadapan pendukungnya sendiri.

Kenangan tersebut menjadi sumber motivasi untuk kembali mengejar tiga poin dalam pertandingan yang mempertemukan dua tim Jawa Timur ini.

Ancaman bagi Green Force semakin terasa karena Madura United baru saja menundukkan Persib Bandung.

Sebaliknya, Persebaya Surabaya harus segera merespons kekalahan dari PSM Makassar agar tidak kembali kehilangan poin saat bermain di kandang.

Mengapa Kemenangan Musim Lalu Menjadi Alarm bagi Tavares?

Madura United pernah mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-1 pada putaran kedua Super League 2025/2026.

Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Laskar Sape Kerrab di kandang Green Force sekaligus memutus catatan negatif dalam pertemuan kedua kesebelasan.

Keberhasilan itu diraih di hadapan 10.399 penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dan Requelme menjadi pencetak dua gol penentu kemenangan tim tamu.

Sementara itu, Persebaya Surabaya hanya mampu membalas melalui Ryan Ardiansyah. Satu gol tersebut tidak cukup untuk menghindarkan tuan rumah dari kekalahan sekaligus kehilangan seluruh poin di hadapan pendukung sendiri.

Editor: Hendra
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