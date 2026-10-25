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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 25 Oktober 2026 | 13.17 WIB

Empat Talenta Persebaya ke Piala Dunia U-15, Ganesha: Pembinaan di Jalur Tepat!

Ganesha Putera menjelaskan perjalanan talenta muda Persebaya Surabaya dalam skuad Indonesia untuk FIFA U-15 World Cup &amp; Festival 2026 di Baku, Azerbaijan. (Persebaya) - Image

Ganesha Putera menjelaskan perjalanan talenta muda Persebaya Surabaya dalam skuad Indonesia untuk FIFA U-15 World Cup &amp; Festival 2026 di Baku, Azerbaijan. (Persebaya)

JawaPos.com — Empat talenta Persebaya Surabaya memperkuat Timnas Indonesia U-15 pada FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 di Baku, Azerbaijan, pada 24–30 Oktober 2026, menjadi sinyal positif pembinaan klub.

Kepala Persebaya Future Lab, Ganesha Putera, menilai keterwakilan empat pemain dari total 14 anggota skuad menunjukkan pengembangan kemampuan individu mulai berjalan sesuai harapan.

Keempat pemain tersebut adalah M. Hariri Maulana, Renaldy Rizky Syahreza, Rendra Maulana, dan Jasshen Janneiro.

Mereka mendapat kesempatan membawa nama Indonesia di panggung internasional bersama skuad Garuda Muda yang ditangani pelatih Furqon Alkatiri.

Kabar membanggakan itu semakin lengkap setelah Timnas Indonesia U-15 membuka perjalanan dengan kemenangan 7-1 atas Fiji, Sabtu (24/10/2026).

Renaldy Rizky Syahreza dan Jasshen Janneiro langsung mendapat kepercayaan tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut.

Bagi Ganesha, kesempatan ini memiliki makna lebih luas daripada sekadar keterwakilan klub dalam skuad nasional.

Ada kerja panjang pembinaan yang mulai memperlihatkan hasil, sekaligus kesempatan belajar yang perlu dimanfaatkan para pemain selama berada di Azerbaijan.

Empat Pemain Terpilih, Apa Maknanya bagi Pembinaan?

Kontribusi empat pemain menjadi alasan Ganesha optimistis terhadap arah pembinaan Persebaya Surabaya.

Fokus pengembangan kemampuan individu memperoleh sinyal positif ketika para pemain hasil pembinaan mendapat kepercayaan untuk memperkuat tim nasional.

Editor: Hendra
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