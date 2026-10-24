Gantikan Peran Francisco Rivera di Persebaya, Simak Statistik Diogo Ramalho

Diogo Ramalho saat laga kekalahan Persebaya Surabaya lawan PSM Makassar. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Musim ini, Persebaya Surabaya memiliki pemain untuk melapisi Francisco Rivera. Dia adalah Diogo Ramalho yang bisa bermain sebagai gelandang serang.
Bernardo Tavares mulai mengandalkan Diogo Ramalho saat Francisco Rivera absen dalam empat laga beruntun sejak melawan Garudayaksa FC.
Dalam laga-laga tersebut, gelandang asal Portugal itu selalu bermain sebagai starter.
Nah, berikut ini merupakan statistik permainan Diogo Ramalho selama menggantikan Francisco Rivera yang sempat absen. Untuk mengetahuinya, baca terus artikel ini.
Diogo Ramalho debut sebagai starter untuk Persebaya Surabaya saat imbang melawan Garudayaksa FC.
Dia hanya bermain 45 menit di babak pertama dan setelah itu digantikan Gledson.
Secara statistik permainan, Diogo Ramalho banyak membantu dalam sisi kreatifitas.
Melansir laman I League, dia menciptakan tiga kreasi peluang meski tidak melepaskan tendangan atau memberikan assist.
Pada laga yang berakhir dengan kemenangan ini, Diogo hanya menciptakan satu kreasi peluang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022