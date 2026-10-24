Gantikan Peran Francisco Rivera di Persebaya, Simak Statistik Diogo Ramalho

JawaPos.com - Musim ini, Persebaya Surabaya memiliki pemain untuk melapisi Francisco Rivera. Dia adalah Diogo Ramalho yang bisa bermain sebagai gelandang serang.

Bernardo Tavares mulai mengandalkan Diogo Ramalho saat Francisco Rivera absen dalam empat laga beruntun sejak melawan Garudayaksa FC.

Dalam laga-laga tersebut, gelandang asal Portugal itu selalu bermain sebagai starter.

Nah, berikut ini merupakan statistik permainan Diogo Ramalho selama menggantikan Francisco Rivera yang sempat absen. Untuk mengetahuinya, baca terus artikel ini.

1. Diogo Ramalho vs Garudayaksa FC Diogo Ramalho debut sebagai starter untuk Persebaya Surabaya saat imbang melawan Garudayaksa FC.

Dia hanya bermain 45 menit di babak pertama dan setelah itu digantikan Gledson.

Secara statistik permainan, Diogo Ramalho banyak membantu dalam sisi kreatifitas.

Melansir laman I League, dia menciptakan tiga kreasi peluang meski tidak melepaskan tendangan atau memberikan assist.