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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 25 Oktober 2026 | 03.59 WIB

Gantikan Peran Francisco Rivera di Persebaya, Simak Statistik Diogo Ramalho

Diogo Ramalho saat laga kekalahan Persebaya Surabaya lawan PSM Makassar. (Dok. Persebaya Surabaya)&nbsp; - Image

Diogo Ramalho saat laga kekalahan Persebaya Surabaya lawan PSM Makassar. (Dok. Persebaya Surabaya)&nbsp;

JawaPos.com - Musim ini, Persebaya Surabaya memiliki pemain untuk melapisi Francisco Rivera. Dia adalah Diogo Ramalho yang bisa bermain sebagai gelandang serang. 

Bernardo Tavares mulai mengandalkan Diogo Ramalho saat Francisco Rivera absen dalam empat laga beruntun sejak melawan Garudayaksa FC.

Dalam laga-laga tersebut, gelandang asal Portugal itu  selalu bermain sebagai starter. 

Nah, berikut ini merupakan statistik permainan Diogo Ramalho selama menggantikan Francisco Rivera yang sempat absen. Untuk mengetahuinya, baca terus artikel ini. 

1. Diogo Ramalho vs Garudayaksa FC

Diogo Ramalho debut sebagai starter untuk Persebaya Surabaya saat imbang melawan Garudayaksa FC.

Dia hanya bermain 45 menit di babak pertama dan setelah itu digantikan Gledson. 

Secara statistik permainan, Diogo Ramalho banyak membantu dalam sisi kreatifitas.

Melansir laman I League, dia menciptakan tiga kreasi peluang meski tidak melepaskan tendangan atau memberikan assist. 

2. Diogo Ramalho vs Isenmulang FC

Pada laga yang berakhir dengan kemenangan ini, Diogo hanya menciptakan satu kreasi peluang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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