Deltras FC Waspadai Kendal Tornado FC, Posisi Puncak Pegadaian Championship Jadi Taruhan

Laga seru antara Deltras FC dan Kendal Tornado FC memperebutkan puncak Grup B PegadaianChampionship. (Istimewa)
JawaPos.com - Deltras FC akan menghadapi Kendal Tornado FC pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (24/10).
Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan karena mempertemukan dua tim yang belum terkalahkan sekaligus bersaing memperebutkan posisi puncak klasemen.
Deltras FC sementara memimpin persaingan dengan koleksi 14 poin.
Tim berjuluk The Lobster itu hanya unggul satu angka dari Kendal Tornado FC yang menempati posisi kedua dengan raihan 13 poin.
Situasi tersebut membuat pertandingan kali ini memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan.
Kemenangan akan membuka peluang bagi Deltras FC untuk memperlebar jarak, sedangkan Kendal Tornado FC berkesempatan mengambil alih posisi teratas jika mampu membawa pulang tiga poin.
Pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu, memastikan timnya sudah melakukan persiapan untuk menghadapi tantangan tersebut.
Dia menyebut para pemain berada dalam kondisi siap setelah menjalani latihan intensif di Sidoarjo.
Leonard juga menyadari Kendal Tornado FC bukan lawan yang mudah ditaklukkan.
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Jawa Pos
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