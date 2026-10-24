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Minggu, 25 Oktober 2026 | 02.44 WIB

PSGC Ciamis Incar Poin di Kandang Persiraja, Yofandani Tegaskan Tekad Laskar Galuh

PSGC Ciamis berjuang keras menghadapi Persiraja Banda Aceh di pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa) - Image

PSGC Ciamis berjuang keras menghadapi Persiraja Banda Aceh di pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - PSGC Ciamis datang ke Banda Aceh dengan membawa misi penting saat menghadapi Persiraja pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.

Laskar Galuh bertekad mencuri poin demi memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup Barat.

Pertandingan Persiraja kontra PSGC Ciamis akan berlangsung di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (24/10) pukul 20.30 WIB.

Meski bermain di kandang lawan setelah menempuh perjalanan panjang, PSGC tetap optimistis bisa membawa pulang hasil positif.

Pelatih PSGC Ciamis Herry Kiswanto memastikan timnya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dari tuan rumah.

Setibanya di Aceh, para pemain menjalani latihan ringan untuk menjaga kebugaran sebelum pertandingan.

“Kami sudah tiba di Aceh dan melakukan sedikit latihan ringan. Yang jelas, semua pemain yang dibawa sudah dalam kondisi siap untuk bertanding melawan Persiraja,” ujar Herry Kiswanto.

Pelatih yang lahir di Banda Aceh tersebut berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu timnya meraih hasil sesuai target.

Dia juga melihat para pemain memiliki motivasi yang sama untuk mendapatkan poin dalam lawatan kali ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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