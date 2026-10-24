PSGC Ciamis Incar Poin di Kandang Persiraja, Yofandani Tegaskan Tekad Laskar Galuh

PSGC Ciamis berjuang keras menghadapi Persiraja Banda Aceh di pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - PSGC Ciamis datang ke Banda Aceh dengan membawa misi penting saat menghadapi Persiraja pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.
Laskar Galuh bertekad mencuri poin demi memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup Barat.
Pertandingan Persiraja kontra PSGC Ciamis akan berlangsung di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (24/10) pukul 20.30 WIB.
Meski bermain di kandang lawan setelah menempuh perjalanan panjang, PSGC tetap optimistis bisa membawa pulang hasil positif.
Pelatih PSGC Ciamis Herry Kiswanto memastikan timnya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dari tuan rumah.
Setibanya di Aceh, para pemain menjalani latihan ringan untuk menjaga kebugaran sebelum pertandingan.
“Kami sudah tiba di Aceh dan melakukan sedikit latihan ringan. Yang jelas, semua pemain yang dibawa sudah dalam kondisi siap untuk bertanding melawan Persiraja,” ujar Herry Kiswanto.
Pelatih yang lahir di Banda Aceh tersebut berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu timnya meraih hasil sesuai target.
Dia juga melihat para pemain memiliki motivasi yang sama untuk mendapatkan poin dalam lawatan kali ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022