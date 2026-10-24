Pertandingan Krusial Deltras FC vs Kendal Tornado FC: Duel Tim Papan Atas Klasemen!

JawaPos.com - Pelatih Deltras FC Sidoarjo Leonard Tupamahu menyebut timnya sebagai underdog saat menghadapi Kendal Tornado FC pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27, Sabtu (24/10).

Meski berada di posisi atas klasemen, Leonard memilih bersikap realistis dan meminta anak asuhnya tetap bekerja keras.

Pertandingan Kendal Tornado FC melawan Deltras FC akan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo.

Laga ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim berjuluk The Lobster karena tuan rumah sedang menunjukkan performa yang cukup konsisten sejak awal musim.

Kendal Tornado FC belum terkalahkan hingga memasuki pekan ketujuh.

Catatan tersebut membuat Laskar Badai Pantura menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di Pegadaian Championship 2026/27.

Selain memiliki rekor impresif, Kendal Tornado FC juga akan mendapatkan dukungan dari para pendukungnya.

Kondisi tersebut menjadi faktor yang perlu diantisipasi Deltras FC jika ingin membawa pulang hasil positif dari Solo.