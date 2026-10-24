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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 25 Oktober 2026 | 01.12 WIB

Prediksi Deltras FC vs Kendal Tornado FC, Perebutan Puncak Klasemen!

Deltras FC akan menghadapi lawan berat Kendal Tornado FC di Pegadaian Championship. (I.League) - Image

Deltras FC akan menghadapi lawan berat Kendal Tornado FC di Pegadaian Championship. (I.League)

JawaPos.com - Striker Deltras FC Sidoarjo Aulia Rahman menyatakan kesiapan menghadapi Kendal Tornado FC pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27, Sabtu (24/10).

Duel yang berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, tersebut menjadi ujian penting bagi kedua tim yang masih menjaga rekor tidak terkalahkan musim ini.

Pertandingan Deltras FC melawan Kendal Tornado FC diprediksi berjalan ketat.

Selain sama-sama belum menelan kekalahan, kedua tim juga tengah bersaing langsung di papan atas klasemen sementara Grup Timur.

Deltras FC saat ini menempati posisi teratas dengan koleksi 14 poin. The Lobster hanya unggul satu angka dari Kendal Tornado FC yang membuntuti di peringkat kedua dengan raihan 13 poin.

Aulia Rahman memastikan Deltras FC telah melakukan persiapan untuk menghadapi tantangan dari tim berjuluk Laskar Badai Pantura. 

Dia menyebut timnya sudah menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk menjalani pertandingan.

“Kami sudah mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk pertandingan nanti,” ujar Aulia Rahman.

Selain mematangkan persiapan, Deltras FC juga melakukan evaluasi terhadap penampilan mereka dalam pertandingan sebelumnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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