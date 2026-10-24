Henry Doumbia Ajak Suporter Penuhi Manahan, Persis Solo Bidik Tiga Poin Lawan RANS

JawaPos.com – Striker Persis Solo, Henry Doumbia, bertekad melanjutkan ketajamannya saat menghadapi RANS Nusantara FC pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (24/10).

Doumbia memiliki modal positif setelah mencetak tiga gol pada pertandingan sebelumnya melawan Deltras FC. Namun, catatan tersebut belum sepenuhnya membuatnya puas karena Persis gagal mengamankan tiga poin.

Kini, penyerang tersebut ingin kembali memberikan kontribusi maksimal demi membantu Laskar Sambernyawa meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Bermain di Stadion Manahan juga menjadi motivasi tambahan bagi dirinya dan rekan-rekannya.

Doumbia mengakui bahwa mencetak gol merupakan hal penting bagi seorang penyerang. Meski demikian, ia menilai kemenangan tim tetap menjadi tujuan utama yang harus diperjuangkan dalam setiap pertandingan.

“Memang saya merasa sangat baik dengan permainan terakhir karena bisa membuat tiga gol dan itu penting bagi seorang penyerang. Tetapi saya kurang puas karena kita tidak mendapatkan tiga poin ketika pertandingan terakhir,” ujar Henry Doumbia.

Persis Solo memang membutuhkan hasil maksimal untuk memperbaiki posisi di klasemen. Hasil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir membuat mereka harus bekerja lebih keras agar tetap bersaing dalam perebutan tiket promosi.

Doumbia menyadari pentingnya pertandingan melawan RANS Nusantara FC. Ia berharap Persis bisa mengakhiri periode tanpa kemenangan dan mulai mengumpulkan poin demi mendekati posisi papan atas.

“Itu sangat penting karena sudah lama kita tidak mendapatkan tiga poin dan itu juga membuat kita jauh dari tempat promosi. Jadi, saatnya kita mendapatkan poin untuk naik ke posisi atas,” jelasnya.