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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.51 WIB

Persis Solo Tak Gentar Hadapi RANS Nusantara FC, Dedy Gusmawan Fokus Benahi Kelemahan Tim

Persis perkenalkan Dedy Gusmawan sebagai Asisten Pelatih. (Istimewa) - Image

Persis perkenalkan Dedy Gusmawan sebagai Asisten Pelatih. (Istimewa)

JawaPos.com – Persis Solo membidik kemenangan saat menjamu RANS Nusantara FC pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (24/10/2026), Laskar Sambernyawa bertekad memanfaatkan laga kandang untuk meraih tiga poin.

Caretaker Persis Solo, Dedy Gusmawan, menyebut hasil yang belum maksimal dalam beberapa pertandingan sebelumnya menjadi motivasi bagi timnya untuk bangkit. Persiapan terus dimatangkan melalui evaluasi terhadap penampilan tim pada laga-laga sebelumnya.

Dedy berharap para pemain mampu menerapkan hasil evaluasi tersebut saat menghadapi RANS Nusantara FC. Menurutnya, persiapan yang telah dijalani harus diikuti dengan penampilan disiplin agar target kemenangan bisa tercapai.

“Persiapan kita setelah pertandingan terakhir sudah maksimal dan saya harap pemain bisa mengaplikasikannya di pertandingan,” ujar Dedy dalam konferensi pers jelang laga, Jumat (23/10/2026).

Menghadapi RANS Nusantara FC bukan perkara mudah bagi Persis Solo. Tim tamu memiliki posisi yang lebih baik di klasemen sementara sehingga berpotensi memberikan perlawanan sengit di Stadion Manahan.

Meski demikian, Dedy tidak ingin para pemainnya terlalu memikirkan posisi lawan. Ia menilai persaingan di Pegadaian Championship tetap terbuka dan setiap tim memiliki peluang yang sama untuk meraih hasil positif.

Persis Solo juga telah mengevaluasi sejumlah kelemahan yang terlihat dalam pertandingan sebelumnya. Dedy meminta anak asuhnya tidak mengulangi kesalahan serupa dan menjalankan instruksi tim pelatih dengan baik sepanjang pertandingan.

“Saya pikir semua tim di kasta kedua sama. Dan setelah kita mengevaluasi kelemahan kita di laga-laga kemarin agar tidak terulang lagi, saya harap semua pemain besok menjalankan dan disiplin sesuai apa yang diinstruksikan,” tuturnya.

Selain kesiapan pemain, dukungan suporter juga diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Persis Solo. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Laskar Sambernyawa untuk mendapatkan energi tambahan dalam upaya mengamankan tiga poin.

Editor: Banu Adikara
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