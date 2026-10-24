RANS Nusantara FC Tantang Persis Solo di Manahan, Kas Hartadi Minta Pemain Kerja Keras

JawaPos.com - RANS Nusantara FC datang ke markas Persis Solo dengan modal positif menjelang pertandingan pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/2027. Tiga kemenangan beruntun menjadi bekal bagi tim asuhan Kas Hartadi untuk menghadapi Laskar Sambernyawa di Stadion Manahan, Solo.

RANS Nusantara FC bertekad melanjutkan tren kemenangan sekaligus membawa pulang poin dari kandang Persis Solo. Meski memiliki kepercayaan diri tinggi, tim berjuluk The Prestige Phoenix itu menyadari bahwa pertandingan kali ini tidak akan berjalan mudah.

Kemenangan terbaru RANS Nusantara FC diraih saat menghadapi Persela Lamongan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Hasil tersebut menjadi catatan penting karena mereka sukses menjadi tim pertama yang mengalahkan Persela pada musim ini.

Tambahan tiga poin dari pertandingan tersebut semakin memperkuat posisi RANS Nusantara FC dalam persaingan Grup A. Saat ini, mereka menempati peringkat ketiga klasemen sementara Pegadaian Championship 2026/2027.

Pelatih RANS Nusantara FC, Kas Hartadi, memastikan timnya datang ke Solo dengan persiapan yang cukup baik. Sebanyak 23 pemain yang dibawa untuk menghadapi Persis Solo disebut berada dalam kondisi siap bertanding.

Kas menegaskan, timnya tidak sekadar datang untuk meramaikan pertandingan. RANS Nusantara FC memiliki target membawa pulang poin dari Stadion Manahan, meski harus menghadapi tekanan dari tuan rumah.

"Karena itu, saya minta pemain agar bekerja keras melawan Persis," ujar Kas Hartadi.

Meski demikian, pelatih berpengalaman tersebut tidak ingin anak asuhnya menganggap remeh kekuatan Persis Solo. Menurutnya, Laskar Sambernyawa tetap menjadi lawan yang patut diperhitungkan, terlebih mereka memiliki komposisi tim kepelatihan dengan sejumlah nama baru.