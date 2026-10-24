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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.45 WIB

Adhyaksa FC Tantang Sumsel United, Widyantoro Bidik Kemenangan Besar di Kandang

Adhyaksa FC membawa modal kemenangan 4-0 atas PSGC Ciamis untuk menghadapi Persiraja Banda Aceh yang juga baru meraih kemenangan perdana. (Dok. iLeague) - Image

Adhyaksa FC membawa modal kemenangan 4-0 atas PSGC Ciamis untuk menghadapi Persiraja Banda Aceh yang juga baru meraih kemenangan perdana. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Sumsel United pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/2027.

Bermain di Stadion Patriot Candra Bhaga, Bekasi, Sabtu (24/10/2026) pukul 19.00 WIB, tuan rumah membidik kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Adhyaksa FC memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini. Tim berjuluk The Young Warriors tersebut baru saja meraih kemenangan telak 4-0 atas PSGC Ciamis, kemudian bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Persiraja Banda Aceh.

Meski demikian, Sumsel United bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim berjuluk Laskar Juaro itu sedang dalam tren positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun. Catatan tersebut menjadi perhatian Adhyaksa FC yang ingin memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri.

Pelatih Adhyaksa FC, Widyantoro, mengatakan timnya telah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menghadapi Sumsel United. Persiapan mencakup aspek taktikal, strategi permainan, hingga kondisi fisik pemain agar tim bisa tampil lebih konsisten.

Widyantoro berharap hasil evaluasi tersebut dapat diterapkan dengan baik ketika pertandingan berlangsung. Menurutnya, kesiapan dan motivasi pemain dalam dua laga terakhir perlu dipertahankan agar berujung pada hasil yang diharapkan.

Ia menilai performa yang baik harus diikuti kemampuan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Dengan begitu, Adhyaksa FC memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan poin penuh di hadapan pendukungnya.

Tak hanya mengincar kemenangan, Widyantoro juga berharap anak asuhnya mampu mencetak lebih banyak gol. Namun, ia tetap memberikan penghormatan kepada Sumsel United yang mampu menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

"Kami ingin menang, perbanyak golnya. Yang terpenting sekali lagi kami ingin menang, kemenangan bisa menampilkan performance yang terbaik," kata Widyantoro.

Editor: Banu Adikara
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