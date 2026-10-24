Prediksi Skor Persiraja Banda Aceh vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Laskar Rencong di Kandang

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh akan menjamu PSGC Ciamis dalam lanjutan kompetisi Liga 2 musim 2026/2027, Sabtu (24/10/2026) malam di Stadion H Dimurthala, Banda Aceh.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 20.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus mencari hasil yang lebih konsisten.

Persiraja membutuhkan kemenangan untuk mengakhiri catatan kurang memuaskan di kandang.

Sementara itu, PSGC Ciamis datang dengan modal yang belum sepenuhnya meyakinkan setelah mengalami kekalahan telak pada pertandingan sebelumnya.

Berdasarkan klasemen sementara, Persiraja Banda Aceh berada di peringkat kesembilan dengan koleksi tiga poin dari enam pertandingan. Adapun PSGC Ciamis menempati posisi ketujuh dengan tujuh poin dari jumlah laga yang sama.

Selisih empat poin tersebut membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua kesebelasan. Tambahan tiga poin dapat membantu Persiraja memperbaiki posisinya, sedangkan PSGC berpeluang memperlebar jarak dari pesaingnya jika mampu membawa pulang kemenangan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri seharusnya menjadi keuntungan bagi Persiraja. Namun, tim berjuluk Laskar Rencong itu masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait hasil pertandingan kandang. Mereka belum mampu meraih kemenangan dalam lima laga kandang terakhir.

Catatan tersebut menjadi perhatian tersendiri menjelang duel melawan PSGC. Persiraja perlu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang jika ingin mengamankan tiga poin. Konsistensi permainan juga dibutuhkan agar mereka tidak kembali kehilangan angka dalam pertandingan yang berlangsung di hadapan pendukung sendiri.