Prediksi Skor Persis Solo vs RANS Nusantara FC: Mampukah Laskar Sambernyawa Bangkit di Manahan

Persis Solo menjamu RANS Nusantara FC di Manahan. Simak prediksi skor dan peluang kedua tim. (Istimewa)
JawaPos.com - Persis Solo menghadapi ujian berat saat menjamu RANS Nusantara FC pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (24/10/2026), pukul 19.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi Laskar Sambernyawa untuk mengakhiri tren tanpa kemenangan sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.
Namun, misi tersebut tidak akan berjalan mudah. RANS Nusantara FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun. Tim asuhan Kas Hartadi itu juga memiliki produktivitas gol yang lebih baik dibandingkan Persis pada awal musim ini.
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Persis masih berusaha menemukan konsistensi di bawah arahan caretaker Dedy Gusmawan. Dalam empat pertandingan terakhir, mereka mencatatkan tiga hasil imbang dan satu kekalahan. Hasil tersebut membuat Persis belum mampu menjauh dari papan bawah klasemen Grup Timur.
Saat ini, Persis menempati peringkat ketujuh dengan koleksi enam poin dari enam pertandingan. Mereka baru meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan.
Hasil imbang 3-3 melawan Deltras FC pada pertandingan sebelumnya menunjukkan bahwa Persis masih memiliki daya juang. Sempat tertinggal dengan skor 1-3, mereka mampu bangkit dan menyamakan kedudukan.
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Akan tetapi, hasil tersebut juga memperlihatkan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Persis perlu memperbaiki koordinasi lini belakang agar tidak mudah kehilangan keunggulan atau kebobolan ketika menghadapi tekanan lawan.
Di sisi lain, lini serang Persis juga membutuhkan penyelesaian akhir yang lebih efektif. Sejauh ini, mereka telah mencetak 11 gol dalam enam pertandingan. Catatan itu sebenarnya cukup baik, tetapi belum mampu mengimbangi performa sejumlah pesaing di Grup Timur.
RANS Nusantara FC menjadi salah satu tim dengan lini serang paling produktif. Mereka sudah mengemas 16 gol dari enam pertandingan, atau rata-rata lebih dari dua gol setiap laga.
Kemenangan atas PSBS Biak, Persipura Jayapura, dan Persela Lamongan membuat RANS naik ke peringkat ketiga dengan koleksi 13 poin. Mereka kini hanya terpaut dalam persaingan papan atas dan memiliki peluang melanjutkan tren positif saat bertandang ke Solo.
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