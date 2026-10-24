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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.38 WIB

Prediksi Skor Kendal Tornado FC vs Deltras FC: Sama-Sama Kuat, Kedua Tim Berpotensi Berbagi Poin

Kendal Tornado FC membidik kemenangan atas Persiba Balikpapan untuk membuka peluang naik ke puncak klasemen Grup Timur. Pelatih Stefan Keeltjes meminta anak asuhnya tetap fokus dan tidak meremehkan lawan. (Dok. KTFC) - Image

Kendal Tornado FC membidik kemenangan atas Persiba Balikpapan untuk membuka peluang naik ke puncak klasemen Grup Timur. Pelatih Stefan Keeltjes meminta anak asuhnya tetap fokus dan tidak meremehkan lawan. (Dok. KTFC)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC akan menghadapi ujian penting saat menjamu Deltras FC Sidoarjo pada pekan ketujuh Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027.

Pertandingan yang mempertemukan dua tim papan atas tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (24/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Kendal Tornado FC untuk merebut kembali posisi puncak klasemen sementara. Laskar Badai Pantura saat ini menempati peringkat kedua dengan koleksi 13 poin, tertinggal satu angka dari Deltras FC yang berada di urutan teratas.

Selain memburu tiga poin, Kendal Tornado FC juga berusaha mempertahankan catatan impresif mereka yang belum terkalahkan sepanjang musim ini. Namun, menghadapi Deltras yang sedang bersaing langsung di papan atas tentu bukan perkara mudah.

Tim berjuluk The Lobster tersebut memiliki modal kuat untuk mempertahankan posisinya. Konsistensi permainan dan kemampuan bersaing di papan atas membuat Deltras menjadi lawan yang patut diwaspadai oleh tuan rumah.

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, memastikan timnya memiliki antusiasme tinggi menjelang pertandingan. Persiapan yang telah dijalani membuat para pemain siap menghadapi laga dengan tekanan besar tersebut.

Stefan juga menyadari bahwa Deltras bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, tim asuhan Leonard Tupamahu mempunyai organisasi pertahanan yang solid, transisi permainan cepat, serta karakter agresif yang bisa merepotkan Kendal Tornado FC.

Kondisi tersebut membuat tuan rumah harus tampil disiplin sejak awal pertandingan. Kesalahan kecil berpotensi menjadi masalah, terutama jika Deltras mampu memanfaatkan ruang ketika Kendal Tornado FC kehilangan bola.

Bermain di Stadion Sriwedari juga menjadi tantangan tersendiri bagi Laskar Badai Pantura. Mereka dituntut mampu mengendalikan permainan sekaligus menjaga konsentrasi sepanjang 90 menit agar peluang meraih poin maksimal tidak terbuang.

Editor: Banu Adikara
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