Prediksi Skor Adhyaksa Bekasi City vs Sumsel United: Tuan Rumah Diunggulkan, Laskar Juaro Waspada

Bekasi City diunggulkan saat menjamu Sumsel United. Simak prediksi skor dan peluang kedua tim. (Istimewa)
JawaPos.com - Bekasi City akan menghadapi Sumsel United pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027, Sabtu (24/10/2026) di Stadion Patriot, Bekasi, pada pukul 19.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif, sekaligus ujian bagi Laskar Juaro yang masih berusaha memperbaiki performa saat bermain di kandang lawan.
Bekasi City datang dengan modal kemenangan meyakinkan 4-0 atas PSGC Ciamis pada pertandingan terakhir, 10 Oktober 2026. Hasil tersebut memperlihatkan ketajaman lini serang mereka dan menjadi bekal penting untuk menghadapi Sumsel United.
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Sebaliknya, Sumsel United memang berhasil mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1 pada 2 Oktober 2026. Namun, hasil itu belum sepenuhnya menghapus catatan kurang memuaskan mereka dalam sejumlah pertandingan sebelumnya, terutama ketika bermain di luar kandang.
Jika melihat lima pertandingan terakhir yang tercatat, Bekasi City meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan. Mereka berhasil mencetak 11 gol dan kebobolan enam gol. Produktivitas tersebut menjadi salah satu modal untuk menekan pertahanan Sumsel United sejak awal pertandingan.
Meski demikian, Bekasi City tetap perlu berhati-hati. Mereka sebelumnya kalah 0-1 dari PSMS Medan dan takluk 1-2 dari Persikad Depok FC. Dua hasil tersebut menunjukkan bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim tuan rumah.
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Di kubu lawan, Sumsel United mencatatkan satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir yang tersedia. Mereka hanya mencetak empat gol dan sudah kebobolan 10 gol. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa lini pertahanan Laskar Juaro masih perlu mendapat perhatian.
Kemenangan atas Persiraja bisa menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Sumsel United. Akan tetapi, mereka harus mampu menjaga keseimbangan permainan agar tidak kembali kehilangan poin akibat kesalahan di lini belakang.
Dari catatan pertemuan, kedua tim memiliki kekuatan yang relatif berimbang. Dalam tiga duel terakhir, Bekasi City dan Sumsel United sama-sama mengoleksi satu kemenangan, sedangkan satu pertandingan lainnya berakhir imbang.
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