Prediksi Skor Persiku Kudus vs Semen Padang: Kabau Sirah Diunggulkan, Tuan Rumah dalam Tekanan

JawaPos.com - Persiku Kudus akan menghadapi Semen Padang pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (24/10/2026), pukul 19.00 WIB. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Namun, Persiku Kudus memiliki pekerjaan rumah lebih besar karena belum mampu menunjukkan performa yang konsisten sejak awal musim.

Persiku saat ini berada di posisi ke-10 dengan koleksi minus satu poin dari enam pertandingan. Mereka baru meraih satu hasil imbang dan menelan lima kekalahan. Sementara itu, Semen Padang menempati peringkat keenam dengan tujuh poin dari dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Perbedaan posisi tersebut memperlihatkan bahwa Semen Padang memiliki modal lebih baik menjelang pertandingan. Selain unggul dalam perolehan poin, tim berjuluk Kabau Sirah itu juga mempunyai catatan pertahanan yang lebih solid.

Dari enam pertandingan yang sudah dijalani, Semen Padang baru kebobolan lima gol dan mencetak enam gol. Sebaliknya, Persiku telah kemasukan 21 gol dan hanya mampu mencetak empat gol. Selisih gol minus 17 menjadi gambaran besarnya masalah yang harus dibenahi tim berjuluk Macan Muria tersebut.

Hasil pertandingan terakhir juga belum memberikan angin segar bagi Persiku. Mereka baru saja menelan kekalahan telak 1-4 saat menghadapi PSPS Pekanbaru pada 18 Oktober 2026. Hasil itu membuat Persiku perlu segera menemukan kembali keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi tekanan dari lawan.

Sebelum kekalahan tersebut, Persiku juga kesulitan mendapatkan hasil maksimal. Mereka kalah 1-2 dari PSGC Ciamis, bermain imbang 1-1 melawan Bekasi City, serta ditahan Deltras dengan skor 1-2. Persiku sempat bermain imbang 3-3 melawan PSIS Semarang dan menang 1-0 atas Tornado Pekanbaru.