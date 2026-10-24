Prediksi Skor Persikad Depok vs PSPS: Duel Tim Papan Atas Grup A Pegadaian Championship 2026/2027

JawaPos.com - Persikad Depok akan menghadapi ujian berat saat menjamu PSPS Pekanbaru pada pekan ketujuh Grup A Pegadaian Championship 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Sabtu (24/10/2026), pukul 15.30 WIB.

Duel Persikad Depok vs PSPS Pekanbaru diprediksi berjalan ketat karena kedua tim memiliki kepentingan besar dalam persaingan papan atas klasemen. Tuan rumah ingin bangkit setelah menelan kekalahan pada laga sebelumnya, sedangkan tim tamu berambisi melanjutkan tren kemenangan.

PSPS Pekanbaru datang dengan modal yang cukup meyakinkan. Tim berjuluk Askar Bertuah tersebut berhasil meraih lima kemenangan beruntun dan kini memimpin klasemen sementara Grup A dengan koleksi 15 poin.

Catatan positif itu membuat PSPS memiliki peluang untuk semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen. Kemenangan atas Persikad akan membawa mereka meraih enam kemenangan beruntun sekaligus menjaga jarak dari para pesaing.

Meski demikian, PSPS tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Persikad Depok juga memiliki motivasi tinggi untuk mengamankan poin di hadapan pendukung sendiri.

Tim berjuluk Serigala Margonda itu saat ini menempati posisi kedua dengan raihan 12 poin. Mereka hanya terpaut tiga angka dari PSPS sehingga kemenangan di Stadion Pakansari bisa membuat persaingan di papan atas Grup A semakin menarik.

Persikad tentu tidak ingin kembali kehilangan poin setelah kalah 1-2 dari Sumsel United pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi skuad asuhan Achmad Zulkifli sebelum menghadapi pemuncak klasemen.