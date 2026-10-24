Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs PSIM: Ze Valente Absen, Laskar Mataram Targetkan Curi Poin

JawaPos.com - Isenmulang FC akan menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (24/10/2026), mulai pukul 15.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Isenmulang FC berusaha melanjutkan perkembangan performa setelah melewati periode sulit, sedangkan PSIM Yogyakarta datang dengan misi mengakhiri rentetan hasil buruk.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk membangun kembali kepercayaan diri. Isenmulang memiliki modal dari dua pertandingan terakhir, sementara PSIM harus segera menemukan solusi setelah enam laga tanpa kemenangan.

Isenmulang FC sempat mengalami periode yang tidak mudah pada awal musim. Tim berjuluk Isenmulang tersebut menelan empat kekalahan beruntun sebelum akhirnya meraih kemenangan 1-0 atas Persijap Jepara pada pekan kelima.

Hasil positif itu kemudian dilanjutkan dengan hasil imbang 1-1 ketika menghadapi Java United pada pekan keenam, Selasa (20/10/2026). Tambahan empat poin dari dua pertandingan tersebut menjadi perkembangan penting bagi tim asuhan Mundari Karya.

Meski demikian, Isenmulang masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah produktivitas lini depan. Dalam enam pertandingan yang telah dijalani, mereka baru mencetak tiga gol.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Isenmulang masih kesulitan memaksimalkan peluang menjadi gol. Situasi ini perlu mendapat perhatian, terutama ketika menghadapi PSIM yang juga membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki perjalanan mereka pada musim ini.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta bisa menjadi kesempatan bagi Isenmulang untuk kembali meraih hasil maksimal. Namun, mereka tetap harus menjaga konsistensi permainan dan tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan.