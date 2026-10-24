Darije Kalezic Puji Semangat Ewako PSM Makassar, Ardiansyah Jadi Pahlawan Lawan Persebaya

Darije Kalezic kembali melatih PSM Makassar. (Dok. I.League)
JawaPos.com - PSM Makassar meraih kemenangan penting saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.
Bermain di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10) sore, Juku Eja menang tipis 1-0 berkat kerja keras seluruh pemain dan penampilan gemilang penjaga gawang Muh Ardiansyah.
Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic, menilai semangat juang yang ditunjukkan anak asuhnya menjadi salah satu faktor utama di balik keberhasilan tersebut.
Menurutnya, para pemain mampu menjaga intensitas permainan sepanjang pertandingan dan memperlihatkan karakter yang sesuai dengan identitas klub, yakni semangat 'Ewako'.
Kalezic bahkan menggambarkan tingginya intensitas pertandingan dengan mengutip sebuah pemberitaan yang menyebut situasi di Parepare seolah-olah menjadi awal Perang Dunia Ketiga.
“Para pemain benar-benar menunjukkan semangat 'Ewako' hari ini. Saya bahkan membaca di berita bahwa seseorang berpikir seolah-olah 'Perang Dunia Ketiga' sedang dimulai di Parepare malam ini karena begitu tingginya intensitas laga,” ujar Darije Kalezic.
Pelatih berkebangsaan Swiss itu mengapresiasi kerja keras para pemain yang dinilainya tampil dengan penuh determinasi. Baginya, kemenangan atas Persebaya bukan sekadar hasil dari permainan yang baik, tetapi juga buah dari perjuangan kolektif sepanjang laga.
“Para pemain bermain sangat keras, berkelas, dan mereka sangat pantas memenangkan pertandingan ini,” sambungnya.
Selain semangat juang para pemain, kemenangan PSM juga tidak lepas dari kontribusi Muh Ardiansyah. Penjaga gawang Juku Eja tersebut tampil sebagai salah satu sosok penting, terutama ketika menghadapi tekanan Persebaya pada momen krusial.
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