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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 19.00 WIB

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs PSIM: Laskar Tambun Bungai Bidik 3 Poin

Isenmulang Kalteng FC kalah 1-4 dari Bali United. Kalteng FC mengincar tiga poin saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ketujuh Super League 2026/2027. Modal dua laga terakhir membuat Laskar Tambun Bungai lebih percaya diri. (Dok. I.League) - Image

Isenmulang Kalteng FC kalah 1-4 dari Bali United. Kalteng FC mengincar tiga poin saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ketujuh Super League 2026/2027. Modal dua laga terakhir membuat Laskar Tambun Bungai lebih percaya diri. (Dok. I.League)

JawaPos.com – Isenmulang Kalteng FC membidik kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ketujuh Super League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (24/10).

Laskar Tambun Bungai datang dengan kepercayaan diri yang meningkat setelah meraih kemenangan atas Persijap dan bermain imbang melawan Java United dalam dua pertandingan terakhir. Hasil tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi PSIM yang juga membutuhkan poin.

Kapten Kalteng FC, Ardi Ramdani, memastikan kondisi mental timnya cukup baik menjelang pertandingan. Motivasi para pemain dinilai terjaga untuk melanjutkan tren positif sekaligus mengejar tambahan tiga poin.

"Untuk persiapan besok tentunya kami sangat termotivasi karena kami mempunyai mental yang bagus. Hasil dari dua pertandingan sebelumnya memberi dampak yang cukup positif untuk tim," ujar Ardi Ramdani dilansir iLeague.

Meski demikian, Kalteng FC tidak ingin meremehkan lawannya. Ardi mengingatkan bahwa posisi PSIM di papan bawah bukan jaminan pertandingan akan berjalan mudah. Kualitas pemain dan daya juang Laskar Mataram tetap perlu diwaspadai.

Prediksi Skor Kalteng FC Vs PSIM Yogyakarta

Kalteng FC memiliki modal positif dari dua pertandingan terakhir. Kemenangan atas Persijap dan hasil imbang melawan Java United bisa menjadi dorongan untuk tampil lebih percaya diri.

Namun, kepercayaan diri saja tidak cukup. Kalteng FC perlu menjaga konsistensi, memperkuat kerja sama antarlini, dan menghindari kesalahan yang dapat dimanfaatkan PSIM.

Di sisi lain, PSIM berpeluang memberikan perlawanan sengit karena membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Dengan demikian, Kalteng FC tetap harus menjaga fokus sepanjang pertandingan.

Melihat modal positif Kalteng FC dan kewaspadaan terhadap kualitas PSIM, laga ini diperkirakan berlangsung ketat.

Kalteng FC berpeluang memanfaatkan momentum untuk meraih kemenangan, meski hasil akhir tetap bergantung pada performa kedua tim di lapangan.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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