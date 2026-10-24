Teco Tegaskan Target Promosi Semen Padang, Kemenangan atas Persiku Jadi Harga Mati!

Stefano Cugurra mulai membenahi Semen Padang FC dengan fokus pada taktik. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Semen Padang FC, Stefano Cugurra alias Teco, membidik kemenangan perdana saat timnya menghadapi Persiku Kudus pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (24/10/2026) pukul 19.00 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Kabau Sirah untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus mengakhiri catatan kurang memuaskan dalam dua pertandingan awal bersama Teco. Semen Padang sebelumnya kalah 0-1 dari Persikad Depok dan bermain imbang melawan PSMS Medan.
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Hasil tersebut membuat Semen Padang masih tertahan di peringkat keenam klasemen sementara. Mereka membutuhkan tambahan poin untuk menjaga peluang kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sesuai target manajemen.
Teco mengakui pertandingan melawan Persiku memiliki arti penting bagi timnya. Apalagi, Semen Padang mendapatkan waktu persiapan yang lebih baik setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya.
Pelatih asal Brasil itu menyebut timnya telah menjalani lima sesi latihan dengan fokus pada sejumlah aspek, mulai dari kondisi fisik, teknik, hingga taktik. Ia berharap persiapan tersebut membuat permainan Semen Padang lebih baik dibandingkan laga sebelumnya.
"Sangat penting, pasti, semua pertandingan kita butuh poin buat perbaiki posisi di klasemen. Kita baru seri lawan Medan," kata Teco dalam konferensi pers jelang pertandingan.
Menurutnya, tambahan waktu latihan juga membantu para pemain memahami pendekatan permainan yang ingin diterapkannya. Dengan persiapan yang lebih matang, Teco berharap anak asuhnya mampu tampil lebih solid dan membawa pulang hasil maksimal.
Meski demikian, Teco tidak ingin meremehkan Persiku Kudus. Tim berjuluk Macan Muria itu juga membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi dan keluar dari zona degradasi. Situasi tersebut membuat tuan rumah diperkirakan bakal tampil dengan motivasi tinggi.
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