Jadi Wakil Kapten Persija, Radovan Pankov Tak Menyangka Bisa Pimpin Macan Kemayoran

JawaPos.com - Radovan Pankov merasa bangga mendapat kepercayaan memimpin Persija Jakarta di BRI Super League 2026/2027. Bek asal Serbia itu mendapat kesempatan mengenakan ban kapten ketika Rizky Ridho absen dalam dua pertandingan Macan Kemayoran.

Kepercayaan tersebut diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong kepada Pankov saat Persija menghadapi PSIM Yogyakarta pada 10 Oktober 2026 dan Arema FC pada 21 Oktober 2026. Dalam dua pertandingan itu, pemain berusia 31 tahun tersebut memimpin rekan-rekannya sejak menit pertama.

Bagi Pankov, kesempatan tersebut bukan sekadar tugas tambahan di lapangan. Ia menganggapnya sebagai bentuk kepercayaan dari tim pelatih sekaligus tanggung jawab besar untuk menjaga kekompakan tim.

Penunjukan Pankov sebagai kapten juga tidak lepas dari perannya di lini pertahanan Persija. Sepanjang enam pekan awal kompetisi, ia menunjukkan kemampuan dalam membaca serangan lawan dan menjaga organisasi pertahanan.

Pengalamannya turut membantu menjaga komunikasi antarpemain, terutama ketika Persija menghadapi tekanan dari tim lawan. Sebagai bek tengah, Pankov memiliki peran penting untuk memastikan barisan belakang tetap terorganisasi dan setiap pemain memahami tugasnya.

Pankov mengaku menikmati tanggung jawab tersebut. Menurutnya, memimpin klub dengan sejarah panjang seperti Persija Jakarta menjadi pengalaman istimewa dalam perjalanan kariernya.

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“Ini merupakan kehormatan yang luar biasa sekaligus tanggung jawab besar. Sebenarnya, situasi ini bukan hal baru bagi saya. Saya senang mengemban tanggung jawab ini, termasuk ketika Ridho tidak bermain. Bagi saya, mengenakan ban kapten untuk klub sebesar Persija adalah sebuah kehormatan besar,” kata Pankov.

Pemain yang akrab disapa Rasa itu juga mengungkapkan bahwa kepercayaan sebagai wakil kapten baru diterimanya beberapa bulan lalu. Karena itu, kesempatan memimpin tim dalam pertandingan resmi memberikan kebanggaan tersendiri baginya.