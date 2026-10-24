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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18.13 WIB

Jelang Lawan Persiku, Novri Setiawan Tegaskan Ambisi Semen Padang Kembali ke Kasta Tertinggi

Novri Setiawan gabung Semen Padang. (Istimewa) - Image

Novri Setiawan gabung Semen Padang. (Istimewa)

JawaPos.com - Semen Padang FC membidik kemenangan saat menghadapi Persiku Kudus pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.

Pemain sayap Kabau Sirah, Novri Setiawan, memastikan timnya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (24/10).

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Semen Padang untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup A.

Tim asal Sumatera Barat tersebut membutuhkan hasil positif demi menjaga peluang bersaing dalam perebutan tiket promosi ke BRI Super League.

Novri menegaskan, seluruh pemain Semen Padang berada dalam kondisi siap untuk menghadapi Persiku. Persiapan yang telah dijalani diharapkan menjadi modal bagi Kabau Sirah untuk tampil maksimal dan membawa pulang tiga poin.

Menghadapi Persiku, Semen Padang tentu tidak bisa hanya mengandalkan kesiapan sebelum pertandingan.

Konsistensi permainan dan kemampuan memanfaatkan peluang juga akan menjadi faktor penting untuk mewujudkan target kemenangan.

Bagi Novri, pertandingan ini memiliki arti tersendiri. Sebagai pemain yang berasal dari Sumatera Barat, ia memiliki motivasi tambahan untuk membantu klub kebanggaan masyarakat Minang tersebut bangkit dan kembali bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Novri memahami bahwa perjalanan Semen Padang pada musim ini tidak akan berjalan mudah. Persaingan di Pegadaian Championship menuntut setiap tim menjaga performa dan konsistensi demi mendapatkan hasil terbaik sepanjang kompetisi.

Editor: Banu Adikara
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