Prediksi Susunan Pemain Persikad vs PSPS: Askar Bertuah Bidik Kemenangan Keenam

Pemain PSPS Pekanbaru, Antonio Gamaroni. PSPS Pekanbaru bertandang ke markas Persikad Depok dengan modal lima kemenangan beruntun. Kedua tim diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dalam duel pekan ketujuh Championship Grup A. (Istimewa)
JawaPos.com - PSPS Pekanbaru menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Persikad Depok dalam lanjutan Championship 2026/2027 Grup A. Bermodalkan lima kemenangan beruntun, Askar Bertuah membidik tiga poin untuk mempertahankan posisi puncak klasemen.
Persikad Depok dijadwalkan menjamu PSPS di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (24/10) pukul 15.30 WIB. Duel pekan ketujuh ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperkuat posisi di papan atas.
PSPS memimpin klasemen sementara dengan koleksi 15 poin dari enam pertandingan. Sementara itu, Persikad menempati peringkat kedua dengan 12 poin.
Selisih tiga angka membuat pertandingan ini penting bagi kedua kesebelasan. Kemenangan akan membuat PSPS semakin kokoh di puncak, sedangkan Persikad berpeluang menyamai perolehan poin pemuncak klasemen.
PSPS Pekanbaru diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Antonio Gamaroni sebagai ujung tombak. Ia berpotensi mendapat dukungan dari Asir, Misbakus Sholikin, dan Muhammad Reza Kusuma yang mengisi lini serang di belakang penyerang utama.
Di lini tengah, Dimas Wicaksono dan Matheus Machado diproyeksikan menjadi penyeimbang permainan. Sementara itu, Alfin Tuasalamony, Luiz Henrique Santana Motta, Muhammad Ihsan Kusuma, dan Muhammad Revan diperkirakan mengisi lini pertahanan di depan Dicki Agung Setiawan.
Pelatih Akhyar Ilyas menyebut kondisi pemain PSPS dalam keadaan bugar menjelang pertandingan.
"Kami sudah tiba di Jakarta dan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Persikad Depok besok sore. Alhamdulillah, kondisi pemain dalam kondisi fit," ujar Akhyar, Jumat (23/10), dikutip dari Riau Pos (Jawa Pos Group).
Di kubu lawan, Persikad Depok diperkirakan menggunakan formasi serupa, yakni 4-2-3-1. Gustavo Evaristo de Franca diproyeksikan menjadi penyerang utama, dengan Jhon Edy Mena Perez, Nico Fernando Sitepu, dan Gilang Alviqi mendukung serangan dari lini kedua.
Pahri Al Mudzaki dan Dolly Ramadhan Gultom diperkirakan mengisi sektor gelandang bertahan. Adapun Imus Wiranda, Habib Omar Fofana, Mhd. Yudi Safrizal, dan Rendy Saputra berpotensi menjadi kuartet pertahanan di depan Dafa Al Gasemi Setiawarman.
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