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Sabtu, 24 Oktober 2026 | 16.43 WIB

Prediksi Skor Persikad Depok vs PSPS Pekanbaru: Dibayangi Rekor Buruk

PSPS Pekanbaru berambisi memperpanjang lima kemenangan beruntun saat bertandang ke markas Persikad Depok. Namun, rekor pertemuan musim lalu menjadi peringatan bagi Askar Bertuah. (Dok. PSIS) - Image

PSPS Pekanbaru berambisi memperpanjang lima kemenangan beruntun saat bertandang ke markas Persikad Depok. Namun, rekor pertemuan musim lalu menjadi peringatan bagi Askar Bertuah. (Dok. PSIS)

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Persikad Depok dalam lanjutan Championship 2026/2027 Grup A. Bermodalkan lima kemenangan beruntun, Askar Bertuah membidik tiga poin untuk mempertahankan posisi puncak klasemen.

Persikad Depok akan menjamu PSPS di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (24/10) pukul 15.30 WIB. Duel pekan ketujuh ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperkuat posisi di papan atas.

PSPS saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 15 poin dari enam pertandingan. Sementara itu, Persikad menempati peringkat kedua dengan 12 poin.

Selisih tiga angka membuat pertandingan ini penting bagi kedua kesebelasan. Jika menang, PSPS berpeluang memperlebar jarak dari pesaingnya. Sebaliknya, kemenangan akan membuat Persikad menyamai perolehan poin Askar Bertuah.

Prediksi Persikad Depok Vs PSPS Pekanbaru

PSPS Pekanbaru datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan lima kemenangan beruntun. Mereka mengalahkan PSMS Medan dengan skor 2-1 pada pekan kelima, kemudian menundukkan Persiku Kudus 4-1 pada pekan keenam.

Catatan tersebut memperlihatkan produktivitas gol PSPS sekaligus konsistensi mereka dalam mengumpulkan poin. Pelatih Akhyar Ilyas juga menyebut kondisi para pemain dalam keadaan bugar menjelang pertandingan.

"Kami sudah tiba di Jakarta dan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Persikad Depok besok sore. Alhamdulillah, kondisi pemain dalam kondisi fit," ujar Akhyar, Jumat (23/10) dikutip dari Riau Pos (Jawa Pos Group).

Pemain PSPS, Jenico, juga menyatakan timnya telah melakukan persiapan dan menargetkan kemenangan.

"Tentunya kami telah mempersiapkan diri untuk pertandingan besok. Tentunya di sini kita bisa meraih tiga poin," ujarnya.

Meski demikian, PSPS tidak bisa hanya mengandalkan tren positif. Persikad memiliki keuntungan bermain di kandang dan motivasi besar untuk memangkas jarak di klasemen.

Editor: Hendra
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Sumber: riau pos
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