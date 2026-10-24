Wajib Menang Lawan Madura United! Francisco Rivera Minta Persebaya Perbaiki Permainan

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi tuntutan kembali menang saat menjamu Madura United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026), pukul 19.00 WIB. Usai kekalahan di Parepare, posisi mereka melorot ke peringkat kesembilan.

Francisco Rivera meminta Green Force memperbaiki permainan dan memaksimalkan peluang agar mendapatkan hasil lebih baik.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang membawa bekal bertolak belakang dari pekan keenam. Persebaya Surabaya baru saja menyerah 0-1 kepada PSM Makassar, sedangkan Madura United datang setelah menaklukkan Persib Bandung dengan skor identik.

Situasi tersebut membuat laga di Surabaya menjadi ujian penting bagi respons Green Force setelah kehilangan poin. Mereka harus segera membenahi kekurangan karena lawan yang akan dihadapi baru mendapatkan suntikan kepercayaan diri lewat kemenangan atas Persib Bandung.

Apa yang Harus Diperbaiki Persebaya Surabaya? Efektivitas serangan menjadi pekerjaan rumah Persebaya Surabaya setelah sejumlah kesempatan di markas PSM Makassar gagal menghasilkan gol.

Rivera menyoroti perbedaan penampilan timnya pada dua babak, ketika perbaikan permainan selepas turun minum belum cukup untuk menyelamatkan hasil pertandingan.

Pada babak pertama, Green Force belum mampu mengembangkan permainan terbaik dan kesulitan membangun ancaman ke pertahanan tuan rumah. Kondisi tersebut membuat upaya mereka untuk mendapatkan hasil positif di Parepare tidak berjalan sesuai harapan.

"Permainan kami pada babak pertama memang belum cukup baik. Namun, pada babak kedua, kami mampu menciptakan lebih banyak peluang dan bermain lebih baik," ucap Rivera.

"Sayangnya, kami tidak berhasil mengonversi peluang-peluang tersebut menjadi gol," lanjutnya.