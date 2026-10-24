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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14.15 WIB

Solidaritas Bonek, Kumpulkan 30 Ribu Masker untuk Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan

BDRT 27 menyiapkan penyaluran lebih dari 30 ribu masker hasil kampanye One Man One Mask untuk warga terdampak karhutla di Kalimantan. (Persebaya) - Image

BDRT 27 menyiapkan penyaluran lebih dari 30 ribu masker hasil kampanye One Man One Mask untuk warga terdampak karhutla di Kalimantan. (Persebaya)

JawaPos.com — Bonek-Bonita menghimpun lebih dari 30 ribu masker untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan melalui kampanye One Man One Mask, dengan penyaluran oleh BDRT 27 yang dijadwalkan mulai Jumat (23/10/2026).

Bantuan untuk Banjarbaru, Banjarmasin, dan Martapura itu menjadi wujud solidaritas suporter Persebaya Surabaya dalam membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla. 

Gerakan ini mempertemukan semangat mendukung klub dengan kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi masa sulit.

Dari Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), bantuan yang dikumpulkan Bonek-Bonita kini memasuki tahap pengiriman menuju tiga wilayah tujuan.

Sebanyak empat anggota Bonek Disaster Response Team (BDRT 27) mendapat tugas membawa sekaligus menyalurkan bantuan tersebut. Keberangkatan mereka menjadi kelanjutan aksi pengumpulan masker yang melibatkan suporter saat pertandingan kandang Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman.

Bagaimana Empat Anggota BDRT 27 Membawa Bantuan ke Kalimantan?

Empat anggota BDRT 27 dijadwalkan menuju Kalimantan menggunakan KM Dharma Rucitra 1 pada Jumat (23/10/2026), pukul 04.00 WIB. Berdasarkan jadwal perjalanan yang disampaikan, rombongan diperkirakan tiba sekitar pukul 23.00 WIB sebelum melanjutkan agenda penyaluran bantuan.

Ketua Umum BDRT 27 Agus Krisvianto menjelaskan, empat anggota tersebut mendapat tanggung jawab menjalankan agenda kemanusiaan kali ini. Mereka membawa bantuan yang berasal dari partisipasi Bonek-Bonita dalam kampanye pengumpulan masker.

“Untuk agenda kali ini, ada empat anggota BDRT yang akan berangkat ke Kalimantan,” ujar pria yang akrab disapa Vian.

Penugasan tersebut menempatkan anggota BDRT 27 sebagai penghubung antara para penyumbang dan masyarakat penerima bantuan. Perjalanan melalui jalur laut menjadi bagian dari rangkaian pengiriman logistik menuju wilayah sasaran.

Sementara itu, perkiraan waktu kedatangan masih mengacu pada jadwal perjalanan, bukan laporan rombongan telah tiba di Kalimantan. Fokus keberangkatan ini adalah membawa hasil pengumpulan masker menuju masyarakat yang membutuhkan.

Editor: Hendra
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