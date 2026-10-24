Bonek Mulai Realistis Melihat Performa Persebaya, Masih Jauh dari Target Juara

JawaPos.com - Sebelum Super League 2026-2027 dimulai, para pendukung Persebaya Surabaya optimistis tim kebanggaannya bakal bisa mengakhiri dahaga juara kompetisi kasta tertinggi.

Manajemen menargetkan tim bisa menjadi juara Super League 2026-2027 sebagai hadiah istimewa ulang tahun ke-100 Persebaya tahun depan.

Namun, kompetisi memasuki pekan keenam, langkah Green Force masih tertatih-tatih. Jauh dari menjanjikan. Toni Firmansyah dkk mencatatkan 2 kali kemenangan, 3 seri, dan sekali kalah. Tercecer di posisi ke-9 klasemen sementara.

Pada pekan ketujuh Senin lusa (26/10) Persebaya akan melakoni Derbi Suramadu melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laskar Sape Kerrab dalam kondisi kepercayaan diri tinggi setelah pada laga terakhir menang 1-0 atas juara bertahan Persib Bandung (22/10).

"Bukan saya tidak optimistis, tapi ya realistis saja. Lawan tim seperti Madura United yang sekarang ini lagi bagus-bagusnya, apalagi baru saja menang lawan Persib. Persebaya bisa bermain imbang lawan Madura United saja sudah sangat bagus," kata Husin Ghozali, Koordinator Green Nord 27.

"Kenapa? Ya saya lihat dari track record sejauh ini. Oke memang baru kalah sekali, tapi kebanyakan main seri. Persebaya juga kalau menang, menangnya tidak meyakinkan. Lawan tim promosi seperti Isermulang FC saja menangnya penalti," sambungnya.

Menurutnya, Persebaya masih jauh dari kualitas tim Super League. Mainnya tidak enak ditonton. "Prediksi saya, melawan Madura United skornya imbang 1-1," ungkapnya.

Koordinator Tribun Timur, Hasan Tiro mengungkapkan, ketika Bernardo Tavares datang, semua suporter mengelu-elukan. Suporter berharap lebih kepada pelatih asal Portugali itu. "Tapi bagaimana hasilnya sekarang?," cetusnya.

Menurutnya, ada satu hal yang kurang dalam diri Tavares.