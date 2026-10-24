Prediksi Susunan Pemain Kendal Tornado vs Deltras FC: Demi Rekor Unbeaten dan Puncak Klasemen

Deltras FC menghadapi Kendal Tornado FC di Solo. Kedua tim belum terkalahkan dan sama-sama memburu posisi puncak klasemen Championship. (Dok. Deltras)
JawaPos.com – Hanya ada dua tim di Grup Timur yang belum pernah menelan kekalahan. Kedua tim itu adalah Deltras FC dan Kendal Tornado FC.
Mereka memiliki statistik serupa, yakni meraih empat kemenangan dan dua hasil imbang. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Sriwedari, Solo, malam nanti (kickoff pukul 19.00 WIB).
Lantas, siapa yang bakal mampu menjaga rekor belum terkalahkan? Pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu, tentu ingin memberikan kekalahan perdana kepada Kendal Tornado FC sekaligus menjaga posisi puncak klasemen.
“Tapi, itu tidak akan mudah. Kami tahu Kendal adalah tim yang secara permainan lebih dewasa. Mereka punya pelatih bagus. Mereka layak berada di papan atas,” kata pelatih berusia 43 tahun itu.
Namun, Leonard sudah mempelajari gaya bermain lawan. Menurutnya, ada satu cara untuk mengalahkan tuan rumah.
“Tiga pemain di lini depan mereka sangat bagus. Agresivitas mereka luar biasa. Jadi, kami harus kuat dalam situasi satu lawan satu, termasuk kuat dalam duel dan kontak fisik,” bebernya.
Triolpan Abadi Siregar, Patrick dos Santos Cruz, dan Camara Ousmane memang cukup agresif. Jika ditotal, ketiga pemain itu sudah mengemas enam gol dan enam assist untuk Laskar Badai Pantura musim ini.
Sayangnya, ambisi The Lobster untuk mengakhiri catatan apik Kendal Tornado FC mendapat tantangan. Sebab, mereka kemungkinan tampil tanpa Rian Lopes. Gelandang asal Brasil itu masih dibekap cedera.
“Rian Lopes memang masih butuh istirahat karena hasil pemeriksaan medisnya juga belum keluar. Mungkin Lopes akan beristirahat selama satu atau dua pekan,” beber Leonard.
Tanpa Lopes, Deltras tentu kehilangan pemain penting. Sebab, dia sudah mencatatkan dua assist musim ini.
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