Isenmulang Kalteng FC Waspadai Kebangkitan PSIM Yogyakarta di BRI Super League

Pelatih Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya minta pemain tetap waspada lawan PSIM. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya ingatkan anak asuhnya agar tidak jemawa jelang pertandingan lawan PSIM Yogyakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.
Meski lawan sedang menghadapi situasi sulit, dia meminta para pemain tetap fokus dan tidak meremehkan kekuatan Laskar Mataram.
Kalteng FC dijadwalkan menghadapi PSIM di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (24/10).
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Laskar Tambun Bungai untuk melanjutkan tren positif setelah meraih hasil cukup baik dalam dua laga sebelumnya.
Mundari Karya mengakui kondisi timnya cukup baik menjelang pertandingan.
Selain kebugaran pemain yang terjaga, suasana di ruang ganti juga dinilai semakin positif.
"Kondisi pemain sangat bagus, suasana tim juga sangat baik. Kepercayaan diri meningkat setelah dua hasil positif sebelumnya," ujar Mundari Karya.
Meski demikian, pelatih berpengalaman tersebut tidak ingin anak asuhnya terlena dengan situasi yang sedang dialami calon lawan.
PSIM datang dengan sejumlah persoalan setelah ditinggal pelatih kepala dan harus kehilangan Ze Valente akibat kartu merah.
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